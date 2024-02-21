Інформація про третій платіжку за газ здивувала споживачів, в «Нафтогазі» надали роз'яснення, за що ще й як часто доведеться платити.

У «Нафтогаз» пояснили споживачам стосовно третьої платіжки за газ, пише Politeka.net.

Зазначимо, що так звану третю платіжку за газ сплачуватимуть не усі. Втім деякі українці вже це зробили, адже ця сума увійшла за договором у дві обов'язкові квитанції щодо газопостачання.

У «Нафтогаз» зробили додаткове роз’яснення щодо третьої платіжки.

Адже на офіціній сторінці газопостачальної компанії «Нафтогаз» у Facebook здивовані споживачі нерідко запитують:

«Третя платіжка за газ. За що треба платити?

«Нова третя платіжка за ослуговування, що це таке?».

У «Нафтогаз» повідомили, що Міненерго затвердило «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку», який розроблений відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Третя платіжка за газ.

Цей документ, пояснили у «Нафтогаз», встановлює вимоги щодо виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

А також поширюється на операторів газорозподільних систем та інших суб’єктів господарювання, які мають право на виконання відповідних робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках.

Крім того, документ поширюється на співвласників багатоквартирного будинку або за їхнім рішенням – Управителів багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, інших уповноважених співвласниками багатоквартирних будинків осіб (далі – Колективний замовник); житлово-будівельний (житловий, обслуговуючий) кооператив, або співвласників багатоквартирного будинку (далі – Замовник за замовчуванням).

А також на суб’єктів владних повноважень у межах їхньої компетенції, визначеної законодавством.

«Це система планово-попереджувальних робіт», - додали у «Нафтогаз».

Третя платіжка за газ.

До них входять технічне обслуговування, планове випробування газопроводів на щільність.

Мета цих змін, підкреслюють у «Нафтогаз» - попередити ймовірність витоків газу та забезпечити справну роботу газових мереж.

«При цьому вартість профілактичних робіт є меншою, ніж ремонтних, коли проблема вже виникла й потребує усунення», - запевнили у «Нафтогаз».

Також у «Нафтогаз» пояснили, щодо сум, кому і коли доведеться платити.

«Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком», - кажуть у «Нафтогаз».

Третя платіжка за газ.

Періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Так, внутрішньобудинкові мережі, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на 3 роки.

«Платіжка за ТО надходитиме раз на 3 або 5 років. Інформування про заплановане виконання технічного обслуговування за десять робочих днів до дати виконання буде проходити шляхом сповіщення балансоутримувачів та співмешканців через оголошення, які будуть розміщені на будинках...», - пояснили у «Нафтогаз».

Щодо сум, то вони будуть визначені після проведення перших робіт на об’єкті, згідно з методологією, затвердженою НКРЕКП.

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