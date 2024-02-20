Особливо ця знижка на оплату газу актуальна взимку, коли платіжки збільшуються через більше споживання.

Клієнти "Нафтогаз" можуть отримувати знижку на блакитне паливо, що дозволяє їм економити кошти, особливо взимку, коли витрати на оплату зростають. Знижка становить 1% від загальної суми платежу за газ, але є певна умова на отримання пільги. Про це повідомили у "Нафтогаз".

Щоб скористатися знижкою від "Нафтогаз", необхідно вчасно робити платежі за блакитне паливо - до 15 числа кожного місяця. Знижка буде застосована лише у наступному розрахунковому періоді після оплати до 15 числа.

Таким чином, регулярні вчасні платежі дозволяють економити кошти та забезпечують стабільне забезпечення блакитним паливом українських споживачів, а також сплачені податки на підтримку економіки країни.

Якщо ваше господарство опалюється газом і ви споживаєте 160 кубічних метрів на місяць, то можна заощадити приблизно 13 гривень. При розрахунку це виходить, що вартість 160 кубів газу за тарифом 7,96 гривень за кубічний метр складе 1273,6 гривень. Знижка в 1% з цієї суми становить приблизно 12,7 гривень. Хоча ця сума може здатися невеликою, проте варто зазначити, що чим більший обсяг споживання, тим більша буде знижка.

В Україні газові послуги надають 12 компаній, але майже 98% домогосподарств обслуговуються компанією Нафтогаз.

"Нафтогаз" пропонує своїм клієнтам газ за ціною 7,96 гривень за кубометр. Та можливе підвищення тарифів на електроенергію до 4-6 гривень за кіловат, а також про можливе підвищення вартості газу до 12 гривень.

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