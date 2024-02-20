Клиенты "Нафтогаза" могут получать скидку на голубое топливо, что позволяет им экономить средства, особенно зимой, когда расходы на оплату растут. Скидка составляет 1% от общей суммы платежа за газ, но есть определенное условие получения льготы. Об этом сообщили в "Нафтогазе".

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Чтобы воспользоваться скидкой от "Нафтогаза", необходимо своевременно производить платежи за голубое топливо - до 15 числа каждого месяца. Скидка будет использована только в следующем расчетном периоде после оплаты до 15 числа.

Таким образом, регулярные своевременные платежи позволяют экономить средства и обеспечивают стабильное снабжение голубым топливом украинских потребителей, а также уплаченные налоги на поддержку экономики страны.

Если ваше хозяйство отапливается газом и вы потребляете 160 кубических метров в месяц, то можно сэкономить около 13 гривен. При расчете это выходит, что стоимость 160 кубов газа по тарифу 7,96 гривен за кубический метр составит 1273,6 гривен. Скидка в 1% от этой суммы составляет примерно 12,7 гривен. Хотя эта сумма может показаться небольшой, однако стоит отметить, что чем больше объем потребления, тем больше будет скидка.

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В Украине газовые услуги предоставляют 12 компаний, но около 98% домохозяйств обслуживаются компанией Нафтогаз.

"Нефтегаз" предлагает своим клиентам газ по цене 7,96 гривен за кубометр. Возможно повышение тарифов на электроэнергию до 4-6 гривен за киловатт, а также о возможном повышении стоимости газа до 12 гривен.

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