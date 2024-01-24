Водночас наголошується, що не передбачається різкого підвищення тарифів – воно буде поступовим.

У Національному банку передбачають підвищення вартості деяких комунальних послуг ЖКГ в Україні, зокрема, для газу, гарячої води та опалення. Однак, ймовірно, у 2024 році українці продовжать сплачувати за ці послуги за поточними тарифами, а потенційне здорожчання тарифів може настати у 2025 році. Про це попередили у НБУ.

Зауважено, що регулятор очікує, що до того часу в країні діятиме мораторій на підвищення цих тарифів. Відмова від збільшення вартості протягом зазначеного періоду, за словами Нацбанку, сприятиме стримуванню інфляції.

"Дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде стримувати адміністративну інфляцію. Його, за передбаченнями цього прогнозу, можливо скасують лише у 2025 році", - повідомили у НБУ.

Водночас наголошено, що не передбачається різкого підвищення тарифів. Ймовірно:

тарифи будуть збільшуватися поетапно;

цей процес буде супроводжуватися розширенням підтримки населення за допомогою субсидій.

"Незважаючи на нагальну потребу вирішення проблем у енергетичному секторі, очікується, що майбутні урядові рішення з приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів врахують їх високий соціальний важіль. Тому передбачається, що підвищення буде поетапним", - визначили у Нацбанку.

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