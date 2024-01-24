В то же время подчеркивается, что не предполагается резкого повышения тарифов - оно будет постепенным.

В Национальном банке предполагается повышение стоимости некоторых коммунальных услуг ЖКХ в Украине, в частности, для газа, горячей воды и отопления. Однако, вероятно, в 2024 году украинцы продолжат оплачивать эти услуги по текущим тарифам, а потенциальное удорожание тарифов может наступить в 2025 году. Об этом предупредили в НБУ.

Отмечено, что регулятор ожидает, что к тому времени в стране будет действовать мораторий на повышение этих тарифов. Отказ от увеличения стоимости в течение указанного периода, по словам Нацбанка, будет способствовать сдерживанию инфляции.

"Действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет сдерживать административную инфляцию. Его, по прогнозам этого прогноза, возможно отменят только в 2025 году", - сообщили в НБУ.

В то же время подчеркивается, что не предполагается резкого повышения тарифов. Вероятно:

тарифы будут увеличиваться поэтапно;

этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения посредством субсидий.

"Несмотря на неотложную необходимость решения проблем в энергетическом секторе, ожидается, что будущие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням учтут их высокий социальный рычаг. Поэтому предполагается, что повышение будет поэтапным", - определили в Нацбанке.

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