У газопостачальній компанії «Нафтогаз» наголосили на важливій умові для того, щоб не переплачувати за газ.

Так, у «Нафтогаз» наголошують, що необхідно встановити лічильник.

«Встановіть його, адже це зручно та вигідно! Сплачуйте лише за фактичне споживання газу, а не за середньозваженим тарифом від оператора ГРМ, який розраховується за спеціальною формулою», - пояснили у «Нафтогаз», чому не слід відмовлятись від лічильника.

Також у «Нафтогаз» повідомили, що є декілька видів приладів – від класичних моделей до смартприладів.

Крім того, у «Нафтогаз» пояснили, чому не вони займаються встановлення лічильників.

«ГК "Нафтогаз України" є виключно постачальником природнього газу. Технічною стороною питання, щодо підключення/відключення, пломбування лічильника, обслуговування Ваших газових приладів, а також обліку спожитих об'ємів, - цим займається Ваш місцевий облгаз (Оператор ГРМ). Для одержання необхідної інформації, рекомендуємо звернутися саме до облгазу», - радять у «Нафтогаз» споживачам.

Тим часом споживачі газу продовжують скаржитись на некоректні нарахування.

«По якому праву ви при формуванні рахунку берете за основу показники облгазу, який навіть в очі не бачив мій лічильник. Я щомісяця передаю показники і вони по нулями з початку встановлення лічильника, бо я не користуюсь газом, і ці показники є в моєму особистому кабінеті. В цьому місяці мені виставили рахунок, ваші оператори кажуть що вони бачать мої показники, але ж облгаз передав інші. Питання: як облгаз міг передати показники з лічильника, який не бачив. Притому ваші оператори не дають телефон облгазу, а з'єднати не можуть бо там завжди зайнято. Це що, схема по збору грошей? Мало того що я сплачую доставку газу, яким не користуюсь, так тепер мені ще приписують газ, який я не використовувала»,

«Чому передаю показник один, а приходить інший… »,

«Проблема в тому, що вже 2 місяці в платіжці вказується сума Газмережі. Сума за використаний газ "Нафтогаз України" - відсутня. Показники передаю вчасно, в ощадкасі сплачую за використаний газ», - скаржаться споживачі на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

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