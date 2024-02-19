В газоснабжающей компании «Нафтогаз» сообщили важное условие для того, чтобы не переплачивать за газ.

Так, в "Нафтогаз" отмечают, что необходимо установить счетчик.

«Установите его, ведь это удобно и выгодно! Оплачивайте только за фактическое потребление газа, а не по средневзвешенному тарифу от оператора ГРМ, рассчитываемого по специальной формуле», - объяснили в «Нафтогазе», почему не следует отказываться от счетчика.

Также в «Нафтогаз» сообщили, что есть несколько видов приборов – от классических моделей до смартприборов.

Кроме того, в "Нафтогазе" объяснили, почему не они занимаются установкой счетчиков.

«ГК "Нефтегаз Украины" является исключительно поставщиком природного газа. Технической стороной вопроса по подключению/отключению, пломбированию счетчика, обслуживанию Ваших газовых приборов, а также учету потребленных объемов, - этим занимается Ваш местный облгаз (Оператор ГРМ). Для получения необходимой информации рекомендуем обратиться именно в облгаз», - советуют в «Нафтогаз» потребителям.

Тем временем, потребители газа продолжают жаловаться на некорректные начисления.

"По какому праву вы при формировании счета берете за основу показатели облгаза, который даже в глаза не видел мой счетчик. Я ежемесячно передаю показатели и они по нулям с начала установки счетчика, потому что я не пользуюсь газом, и эти показатели есть в моем личном кабинете. В этом месяце мне выставили счет, ваши операторы говорят что они видят мои показатели, но облгаз передал другие. Вопрос: как облгаз мог передать показатели по счетчику, который не видел. При том ваши операторы не дают телефон облгаза, а соединить не могут, потому что там всегда занято. Это что, схема по сбору денег? Мало того, что я оплачиваю доставку газа, которым не пользуюсь, так теперь мне еще приписывают газ, который я не использовала»,

«Почему передаю показатель один, а приходит другой…»,

«Проблема в том, что уже 2 месяца в платежке указывается сумма Газсети. Сумма за использованный газ "Нефтегаз Украины" - отсутствует. Показатели передаю вовремя, в сберкассе оплачиваю использованный газ», - жалуются потребители на официальной странице «Нафтогаз» в Facebook.

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