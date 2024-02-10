Скасування заборони на "відрізання" від комунальних послуг в Україні, враховуючи величезні борги за комунальні послуги в розмірі 240 млрд гривень, не викликало здивування. Компанія YASNO вже почала відключати світло боржникам. Крім того, щойно опалення вимикають, одразу можна починати готуватися до тарифного зльоту.

газ, тарифи, Нафтогаз

Тарифи на газ:

Більшість українських домогосподарств, приблизно 98%, є клієнтами "Нафтогазу України" та продовжують купувати газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Однак, з лютого вони знову почнуть платити більше через введення плати за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Очікується, що третю платіжку за газ отримають у лютому за січень всі власники квартир у багатоквартирних будинках, які провели загальні збори співвласників.

Ці кошти переважно підуть на обстеження газових мереж та невеликий ремонт. Сума цієї платіжки залежить від конкретного будинку і може становити близько 300 гривень за три роки за одну квартиру. Після закінчення опалювального сезону ціна на газ також може зросли до 10-11 гривень за кубометр, за словами експертів.

кран, вода в крані, водопровід

Тарифи на воду:

Вже було оголошено про заплановане підвищення тарифів з 1 квітня і 1 липня. На останньому засіданні НКРЕКУ 30 січня 2024 року було схвалено початок обговорення двоетапного зростання тарифів для ряду водоканалів.

Тобто можна впевнено стверджувати, що у 2024 році вказані водоканали підвищать тарифи, багато з них — навіть двічі, при цьому зростання буде значним, становитим 20-30%, а деякі можуть отримати і до +60%. Замість реформування та зменшення витрат, вирішили підвищити тарифи, що змусить споживачів готувати гроші.

електрика, світло, електроенергія

Тарифи на електрику:

Обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію тривають, і енергетики разом з урядовцями продовжують запевняти громадян, що навіть після дворазового зростання вартості світла в Україні, ціни залишаються низькими та економічно обґрунтованими. Наразі єдине обіцянка полягає в тому, що до кінця опалювального сезону зміни в ціновій політиці не будуть впроваджені. Однак на найближчу весну-літо припадає очікування неприємних сюрпризів.

Експерти передбачають, що підвищення тарифів на електроенергію може наступити вже у травні-червні. Хоча остаточне рішення ще не прийняте, ймовірно, новий тариф буде в діапазоні від 3,5 до 4 гривень за кіловат-годину.

Джерело: KP.UA

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