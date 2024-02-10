Як тільки опалення вимикають, одразу можна починати готуватися до тарифного зльоту.

Скасування заборони на "відрізання" від комунальних послуг в Україні, враховуючи величезні борги за комунальні послуги в розмірі 240 млрд гривень, не викликало здивування. Компанія YASNO вже почала відключати світло боржникам. Крім того, щойно опалення вимикають, одразу можна починати готуватися до тарифного зльоту.

Тарифи на газ:

Більшість українських домогосподарств, приблизно 98%, є клієнтами "Нафтогазу України" та продовжують купувати газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Однак, з лютого вони знову почнуть платити більше через введення плати за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Очікується, що третю платіжку за газ отримають у лютому за січень всі власники квартир у багатоквартирних будинках, які провели загальні збори співвласників.

Ці кошти переважно підуть на обстеження газових мереж та невеликий ремонт. Сума цієї платіжки залежить від конкретного будинку і може становити близько 300 гривень за три роки за одну квартиру. Після закінчення опалювального сезону ціна на газ також може зросли до 10-11 гривень за кубометр, за словами експертів.

Тарифи на воду:

Вже було оголошено про заплановане підвищення тарифів з 1 квітня і 1 липня. На останньому засіданні НКРЕКУ 30 січня 2024 року було схвалено початок обговорення двоетапного зростання тарифів для ряду водоканалів.

Тобто можна впевнено стверджувати, що у 2024 році вказані водоканали підвищать тарифи, багато з них — навіть двічі, при цьому зростання буде значним, становитим 20-30%, а деякі можуть отримати і до +60%. Замість реформування та зменшення витрат, вирішили підвищити тарифи, що змусить споживачів готувати гроші.

Тарифи на електрику:

Обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію тривають, і енергетики разом з урядовцями продовжують запевняти громадян, що навіть після дворазового зростання вартості світла в Україні, ціни залишаються низькими та економічно обґрунтованими. Наразі єдине обіцянка полягає в тому, що до кінця опалювального сезону зміни в ціновій політиці не будуть впроваджені. Однак на найближчу весну-літо припадає очікування неприємних сюрпризів.

Експерти передбачають, що підвищення тарифів на електроенергію може наступити вже у травні-червні. Хоча остаточне рішення ще не прийняте, ймовірно, новий тариф буде в діапазоні від 3,5 до 4 гривень за кіловат-годину.

Джерело: KP.UA

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