Как только отопление выключают, сразу можно начинать готовиться к тарифному взлету.

Отмена запрета на "отрезание" от коммунальных услуг в Украине, учитывая огромные долги за коммунальные услуги в размере 240 млрд. гривен, не вызвала удивления. Компания YASNO уже начала отключать свет должникам. Кроме того, как только отопление выключают, сразу можно начинать готовиться к тарифному взлету.

Тарифы на газ:

Большинство украинских домохозяйств, примерно 98%, являются клиентами "Нефтегаза Украины" и продолжают покупать газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Однако с февраля они снова начнут платить больше из-за ввода платы за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Ожидается, что третью платежку за газ получат в феврале за январь все владельцы квартир в многоквартирных домах, проведших общее собрание совладельцев.

Эти средства пойдут на обследование газовых сетей и небольшой ремонт. Сумма этой платежки зависит от конкретного дома и может составлять около 300 гривен за три года за одну квартиру. После окончания отопительного сезона цена на газ также может выросли до 10-11 гривен за кубометр, по словам экспертов.

Тарифы на воду:

Уже было объявлено о планируемом повышении тарифов с 1 апреля и 1 июля. На последнем заседании НКРЭКА 30 января 2024 г. было одобрено начало обсуждения двухэтапного роста тарифов для ряда водоканалов.

То есть можно уверенно утверждать, что в 2024 году указанные водоканалы повысят тарифы, многие из них даже дважды, при этом рост будет значительным, составит 20-30%, а некоторые могут получить и до +60%. Вместо реформирования и уменьшения расходов решили повысить тарифы, что заставит потребителей готовить деньги.

Тарифы на электричество:

Обсуждения повышения тарифов на электроэнергию продолжаются, и энергетики вместе с чиновниками продолжают уверять граждан, что даже после двукратного роста стоимости света в Украине, цены остаются низкими и экономически обоснованными. Пока единственное обещание состоит в том, что до конца отопительного сезона изменения в ценовой политике не будут внедрены. Однако на ближайшую весну-лето приходится ожидание неприятных сюрпризов.

Эксперты предполагают, что повышение тарифов на электроэнергию может наступить уже в мае-июне. Хотя окончательное решение еще не принято, вероятно новый тариф будет в диапазоне от 3,5 до 4 гривен за киловатт-час.

Источник: KP.UA

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