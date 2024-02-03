У кожному багатоквартирному будинку встановлено лічильник води, який реєструє загальний обсяг використаної води в будинку.

Українці змушені сплачувати за комунальні послуги, враховуючи використання води сусідами, через чинні правила. Оплата за воду розраховується на основі показників багатоквартирного лічильника.

Якщо частина мешканців використовує магніти для сповільнення або зупинки лічильників, витрати за них розподіляються між всіма жителями будинку.

У кожному багатоквартирному будинку встановлено лічильник води, який реєструє загальний обсяг використаної води в будинку.

Водоканал враховує всю воду, яка поступає до будинку, і мешканці повинні оплатити цю воду. Оптимальний варіант - наявність індивідуальних лічильників в кожній квартирі, де покази квартирних лічильників точно відповідають показам загального лічильника будинку. Однак така ситуація є винятковою. Зазвичай різниця у показаннях становить десятки або навіть сотні кубометрів на місяць.

Якщо є квартири без індивідуальних лічильників, вважається, що це їхнє споживання. У випадку, коли у всіх є лічильники, втрати розподіляються між усіма мешканцями.

Магніти можуть використовуватися для сповільнення або зупинки лічильників, і їх використання може вплинути на розрахунок витрат води для всіх мешканців будинку.

Тобто якщо ви спожили 10 кубометрів, ви заплатите за втрати більше, ніж квартира, яка спожила 3 кубометри води.

Магніти можуть як зупинити, так і сповільнити лічильники. У такому випадку сплачувати за шахраюватого сусіда доведеться усім споживачам у будинку.

Джерело: OBOZ.UA.

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