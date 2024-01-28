В лютому тариф на електроенергію зміниться, але не для всіх українців - тому треба знати, кому доведеться платити більше.

У зв'язку з війною в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на частину комунальних послуг. Протягом періоду воєнного стану та півроку після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення та газ. Стало відомо, для кого в лютому виросте ціна на електроенергію та що робити, щоб не "відрізали" світло.

Ці обмеження не стосуються послуг холодного водопостачання та електроенергії. Однак уряд заявляє, що вказані тарифи на ЖКГ залишаться незмінними, принаймні до завершення опалювального сезону у квітні 2024 року.

Найбільший постачальник газу для населення, НАК "Нафтогаз", пропонує фіксовану ціну у розмірі 7,96 гривень за кубометр газу. Однак компанія попереджає, що ціна може збільшитися у майбутньому.

Планувалося підвищити тарифи на холодну воду в середньому на 30% минулого літа, але рішення було скасовано після втручання влади. Вартість послуг поки залишається незмінною, але може відрізнятися в залежності від регіону, оскільки тарифи встановлюються для кожного водоканалу окремо.

Ціна на електроенергію для населення складає 2,64 гривень за кВт-год, або 1,32 гривень за кВт-год в нічні години для власників двозонних лічильників.

В лютому тариф на електроенергію зміниться, але не для населення, а лише для малих непобутових споживачів, таких як невеликі підприємства та бізнеси з договірною потужністю до 50 кВт, які отримують послуги від постачальника Yasno. Для цих категорій споживачів ціна змінюється щомісяця.

Ще одна важлива деталь: уряд скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, який діяв з початку повномасштабного вторгнення. Тепер постачальникам послуг ЖКГ дозволяється:

нараховувати та стягувати пеню та штрафи за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти або повністю припиняти постачання послуг у випадку несвоєчасної або неповної оплати послуг.

Таким чином, українцям може бути відключено світло, газ та воду у разі наявності заборгованості. Проте заборона стягувати борги продовжить діяти для громадян, які проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та для тих, чиє житло пошкоджено внаслідок війни.

Джерело: РБК Україна.

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