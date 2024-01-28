В феврале тариф на электроэнергию изменится, но не для всех украинцев – поэтому нужно знать, кому придется платить больше.

В связи с войной на Украине действует мораторий на повышение тарифов на часть коммунальных услуг. В период военного положения и полгода после его отмены запрещено изменять цены на горячую воду, отопление и газ. Стало известно, для кого в феврале вырастет цена на электроэнергию и что делать, чтобы не отрезали свет.

Эти ограничения не относятся к услугам холодного водоснабжения и электроэнергии. Однако правительство заявляет, что указанные тарифы на ЖКХ останутся неизменными, по крайней мере, до завершения отопительного сезона в апреле 2024 года.

Крупнейший поставщик газа для населения НАК "Нафтогаз" предлагает фиксированную цену в размере 7,96 гривен за кубометр газа. Однако компания предупреждает, что цена может увеличиться в будущем.

Планировалось повысить тарифы на холодную воду в среднем на 30% прошлым летом, но решение было отменено после вмешательства властей. Стоимость услуг пока остается неизменной, но может отличаться в зависимости от региона, поскольку тарифы устанавливаются отдельно для каждого водоканала.

Цена на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривен за кВт-ч или 1,32 гривен за кВт-ч в ночные часы для владельцев двухзонных счетчиков.

В феврале тариф на электроэнергию изменится, но не для населения, а только для малых небытовых потребителей, таких как небольшие предприятия и бизнес с договорной мощностью до 50 кВт, получающих услуги от поставщика Yasno. Для этих категорий потребителей цена меняется каждый месяц.

Еще одна важная деталь: правительство отменило мораторий на отключение потребителей коммунальных услуг за долги, действовавшее с начала полномасштабного вторжения. Теперь поставщикам услуг ЖКХ разрешается:

начислять и взимать пеню и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы жилищно-коммунальные услуги;

приостанавливать или полностью прекращать поставки услуг в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг.

Таким образом, украинцам может быть отключен свет, газ и вода при наличии задолженности. Тем не менее, запрет взимать долги продолжит действовать для граждан, проживающих в зоне активных боевых действий, на временно оккупированных территориях и для тех, чье жилье повреждено в результате войны.

Источник: РБК Україна.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.