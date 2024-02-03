Украинцы вынуждены платить за коммунальные услуги, учитывая использование воды соседями из-за действующих правил. Плата за воду рассчитывается на основе показателей многоквартирного счетчика.

Если часть жильцов использует магниты для замедления или остановки счетчиков, расходы по ним распределяются между всеми жителями дома.

В каждом многоквартирном доме установлен счетчик воды, регистрирующий общий объем использованной воды в доме.

Водоканал учитывает всю поступающую в дом воду и жильцы должны оплатить эту воду. Оптимальный вариант – наличие индивидуальных счетчиков в каждой квартире, где показы квартирных счетчиков точно соответствуют показам общего счетчика дома. Однако такая ситуация исключительна. Обычно разница в показаниях составляет десятки или даже сотни кубометров в месяц.

Если есть квартиры без личных счетчиков, считается, что это их потребление. Если у всех есть счетчики, потери распределяются между всеми жителями.

Магниты могут использоваться для замедления или остановки счетчиков и их использование может повлиять на расчет расхода воды для всех жильцов дома.

То есть если вы потребили 10 кубометров, вы заплатите за потери больше, чем квартира, потребившая 3 кубометра воды.

Магниты могут как приостановить, так и замедлить счетчики. В таком случае платить за жуликоватого соседа придется всем потребителям в доме.

Источник: OBOZ.UA.

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