Нафтогаз розмістив для українців інструкцію щодо того, як працюватиме цей алгоритм нововведення.

Нещодавно газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оголосила про важливе оновлення, яке стосується українських споживачів. Тепер мешканці України можуть стати клієнтами "Нафтогазу" набагато легше та швидше завдяки нововведенням.

Компанія оголосила про запровадження змін, що включає інтеграцію додатка "Дія" у структуру свого веб-сайту. Для споживачів це означає, що в додатку "Дія" тепер з'явилась можливість автоматично заповнювати частину заяви, надсилуючи розрахунковий номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер) або ID-картки.

Тепер вам не потрібно буде вручну вводити деякі дані. Однак для користування цією можливістю важливо мати активований додаток "Дія. Підпис".

Нафтогаз розмістив інструкцію щодо того, як працюватиме цей алгоритм:

Перш ніж розпочати процес, відвідайте веб-сайт gas.ua та перейдіть у розділ "Клієнтам". Там виберіть опцію "Заявка нового клієнта" і натисніть кнопку "Приєднатися", після чого оберіть "Дія". У додатку "Дія" активуйте сканер QR-коду та наведіть телефон на екран для його зчитування. Після цього у "Дії" з'явиться віконце з запитом на надсилання копії документів. Після підписання документів вам потрібно буде пройти перевірку за фотографіями та надіслати документи. Деякі поля можна буде автоматично заповнити, але деякі дані все ж потрібно буде ввести вручну. Після того, як заявка буде повністю сформована, вам доведеться підписати її за допомогою "Дія. Підпис".

Наголошується, що вартість природного газу залишається стабільною ще з періоду перед війною. На початку введення воєнного стану уряд заявив про збереження незмінних тарифів на газ та опалення. Однак ця обіцянка може бути порушена в найближчий час.

Однією з умов Міжнародного валютного фонду є підвищення тарифів на комунальні послуги до рівня ринкових цін. Згідно з прогнозами Національного банку України, пільгові тарифи можуть бути скасовані вже у 2025 році. Таким чином, ймовірно, вартість газу та опалення залишиться незмінною протягом найближчого часу.

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