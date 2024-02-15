Нафтогаз разместил для украинцев инструкцию по тому, как будет работать этот алгоритм нововведения.

Недавно газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объявила о важном обновлении, которое касается украинских потребителей. Теперь жители Украины могут стать клиентами "Нафтогаза" гораздо легче и быстрее благодаря нововведениям.

Компания объявила о введении изменений, включающем интеграцию приложения "Дія" в структуру своего веб-сайта. Для потребителей это означает, что в приложении "Дія" теперь появилась возможность автоматически заполнять часть заявления, отправляя расчетный номер учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер) или ID-карты.

Теперь вам не нужно будет вручную вводить некоторые данные. Однако для использования этой возможности важно иметь активированное приложение "Дія. Підпис".

Нафтогаз разместил инструкцию по тому, как будет работать этот алгоритм:

Прежде чем начать процесс, посетите сайт gas.ua и перейдите в раздел "Клиентам". Там выберите опцию "Заявка нового клиента" и нажмите кнопку "Присоединиться", затем выберите " Дія". В приложении "Дія" активируйте сканер QR-кода и наведите телефон на экран для его считывания. После этого у "Дія" появится окошко с запросом на отправку копии документов. После подписания документов вам нужно будет пройти проверку по фотографиям и отправить документы. Некоторые поля можно автоматически заполнить, но некоторые данные все же нужно будет ввести вручную. После того, как заявка будет полностью сформирована, вам придется подписать ее с помощью "Дія. Підпис".

Отмечается, что стоимость газа остается стабильной еще с периода перед войной. В начале введения военного положения правительство заявило о сохранении неизменных тарифов на газ и отопление. Однако это обещание может быть нарушено в ближайшее время.

Одним из условий Международного валютного фонда является повышение тарифов на коммунальные услуги на уровень рыночных цен. Согласно прогнозам Национального банка Украины, льготные тарифы могут быть отменены уже в 2025 году. Таким образом, вероятно, стоимость газа и отопления останется неизменной в ближайшее время.

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