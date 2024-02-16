Так, «Нафтогаз» радить українцям не чекати паперових платіжок за газ.

«Не чекайте друковані платіжки», - звернулися у «Нафтогаз» до споживачів зі своєї офіційної сторінки у Facebook.

У «Нафтогаз» повідомили, що оплачувати рахунки можна через інтернет. Так, це можна зробити через особистий кабінет на сайті, а також на сайті «Нафтогаз».

Крім того, можна скористатися чат-ботами у Вайбер або Телеграм.

У свою чергу деякі споживачі нагадали «Нафтогаз», що не у всіх є Інтернет.

«Ви хоч раз виїжджали у села? Ні не під Києвом, а так за сотні км від нього. В багатьох немає інтернету і навряд чи скоро буде.І ви хоч тисячу сервісів напридумуйте, та вони будуть марними.Тому й чекають на паперові квитанції. І ваш прямий обов'язок надати їх вчасно, а не з затримками, тоді й оплата буде краща»,

«Не всі можуть,по разним причинам, платити по інтернету, верніть платіжну книжку і будуть платить раніше»,

«На жаль, не всім доступна ця послуга. Так, що рахунок за використаний газ і паперовій формі потрібно направляти всім споживачам…», - зазначають споживачі побутового газу на офіціній сторінці «Нафтогаз» у соцмережі.

У «Нафтогаз» відповили, що паперові рахунки продовжують надсилатися «Укрпоштою».

«Розуміємо, що є категорія клієнтів, для яких процес діджиталізації є складнішим. Саме тому ми продовжуємо надсилати паперові рахунки після 20-го числа кожного місяця», - повідомили в «Нафтогаз».

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