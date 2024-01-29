«Нафтозаг» оголосив щодо стану онлайн-сервісів, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення компанії.

«Роботу всіх онлайн-сервісів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та Газмереж відновлено», - підкреслили в «Нафтогаз».

Вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі.

Отже, передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» повідомив, що зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує компанія.

«Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково», - повідомляли в «Нафтогаз».

Зазначимо, що згідно з даними «Нафтогаз», наразі понад 4 млн українців користуються особистим кабінетом ГК «Нафтогаз України».

Завдяки йому можна швидко отримати рахунок і відразу оплатити його; отримати акт звірки; отримати довідку про стан рахунку; отримати довідку про пільги та субсидії; переглянути всю історію оплат і споживання.

Останні новини України:

Тарифи на газ у лютому - скільки доведеться платити.

Збільшуєтсья вартість - "Київстар" попередив про зміни.

Також повідомлялось, що Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.