В Украине регулирование тарифов на коммунальные услуги, в том числе газ и электроэнергию, влияет на сдерживание темпов инфляции.

Приблизительно 98% всех потребителей газа получают свое голубое топливо от "Нафтогаза", тогда как остальные 2% обслуживаются разными поставщиками и имеют отличные цены, которые могут быть как выше, так и ниже тарифов "Нафтогаза". Стало известно, сколько будут платить за газ в феврале и когда ждать подорожания. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

С февраля в Украине тариф на природный газ для большинства потребителей будет составлять 7,96 грн, что является фиксированным тарифом от "Нефтегаза". Стоимость газа останется неизменной, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.

В Украине регулирование тарифов на коммунальные услуги, в том числе газ и электроэнергию, влияет на сдерживание темпов инфляции. Однако этот механизм регулирования планируется отменить до 2025 года, что может привести к значительному росту стоимости коммунальных услуг.

Прогнозируется, что административная инфляция будет расти в результате дальнейшего увеличения акцизов на табачные товары и тарифы на некоторые коммунальные услуги. Согласно прогнозам мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен не ранее 2025 года, что приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода.

Несмотря на необходимость устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ на рыночные уровни будут учитывать высокую социальную важность этих тарифов. Таким образом, вероятно, будет осуществляться поэтапное повышение тарифов, сопровождаемое расширением поддержки населения посредством субсидий.

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