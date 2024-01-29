"Нафтогаз" срочно обратился к клиентам с важной информацией.

"Нафтогаз" объявил о состоянии онлайн-сервисов, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение компании.

«Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и Газмереж возобновлена», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Вебсайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме.

Следовательно, передача показаний доступна как обычно с 28 по 5 число.

Напомним, ранее «Нафтогаз» сообщил, что зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который использует компания.

«В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают. О сроках возобновления сервисов сообщим дополнительно», – сообщали в «Нафтогаз».

Отметим, что согласно данным «Нафтогаза», сейчас более 4 млн украинцев пользуются личным кабинетом ГК «Нафтогаз Украины».

Благодаря ему можно быстро получить счет и сразу оплатить его; получить акт сверки; получить справку о состоянии счета; получить справку о льготах и субсидиях; просмотреть всю историю оплат и потребления.

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