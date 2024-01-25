Как сообщает «Нафтогаз», произошла масштабная кибератака.

«Уважаемые клиенты ГК «Нефтегаз Украины» и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что сроки срока восстановления сервисов будут сообщены дополнительно.

Напомним, в декабре была осуществлена ​​масштабная кибератака на мобильный оператор «Киевстар».

Не работали связь, Интернет и другие услуги мобильного оператора.

Связь исчезла у 24 миллионов абонентов. Сбои возникли у всего оборудования, которое использовало связь Киевстар, что привело к серьезным инфраструктурным проблемам по всей Украине.

Позже "Киевстар" объявил, что предоставит абонентам компенсации.

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки по восьми статьям Уголовного кодекса. Позже ответственность за атаку взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек".

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