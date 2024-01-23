Як повідомляє «Нафтогаз», сьогодні зранку, 23 січня, окупанти влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова.
«Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було», - зазначили в «Нафтогаз».
Аварійно-диспетчерські бригади ГАЗМЕРЕЖІ терміново розпочали ліквідацію аварії.
«Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили», - повідомили в «Нафтогаз».
Також зазначається, що доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків атаки та проведення ремонтних робіт.
Раніше в "Нафтогаз" повідомили, що це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку Україна проходить за рахунок газу власного видобутку.
Також повідомлялось, що з 1 січня філії Газмережі доставлятимуть газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей. Відповідні ліцензії видала НКРЕКП.
"Звертаємо увагу, що ліцензії на розподіл газу АТ «Рівнегаз» і АТ «Закарпатгаз» втрачають свою чинність. Особові рахунки та тарифи залишаться незмінними, а реквізити для оплати будуть нові", - підкреслили в "Нафтогаз".
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