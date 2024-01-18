В Україні введено новий платіж за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, який є третім платежем за газ. Тобто з 2024 року необхідно вносити плату за сам газ, його доставку, а також за утримання внутрішньобудинкових систем.

Розмір цього платежу коливатиметься від 40 до 1500 гривень і буде залежати від стану будинку та кількості квартир у ньому. Нафтогаз пояснив скільки разів надсилатимуть третю платіжку за газ.

Платіж стосуватиметься всіх власників будинку, і загальна вартість обслуговування мереж будинку розподілиться між усіма квартирами відповідно до їхньої площі.

Інформація про цей новий платіж за газ вже поширилася в мережі, але недавно було уточнено, що квитанції не будуть надсилатися щомісяця. Терміни видачі квитанцій можуть відрізнятися. Загалом, правило таке: оплачувати треба у тому місяці, коли проводиться технічне обслуговування мережі. Таким чином, плата за виконані роботи буде нараховуватися кожні 3 або 5 років.

В даний момент графіки робіт формуються і будуть додатково оприлюднені. Періодичність обслуговування мережі залежить від терміну її експлуатації. Зокрема, внутрішньобудинкові системи, які експлуатуються до 25 років, повинні проходити технічне обслуговування раз на 5 років. У випадку терміну експлуатації понад 25 років - обслуговування відбуватиметься кожні 3 роки.

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