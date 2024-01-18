Нафтогаз объяснил сколько раз будут присылать украинцам третью платежку за газ уже в 2024 году.

В Украине введен новый платеж за обслуживание внутридомовых сетей, который является третьим платежом за газ. То есть с 2024 года необходимо вносить плату за сам газ, его доставку, а также за содержание внутридомовых систем.

Размер этого платежа будет колебаться от 40 до 1500 гривен и будет зависеть от состояния дома и количества квартир в нем. Нефтегаз объяснил сколько раз будут отправлять третью платежку за газ.

Платеж касается всех владельцев дома, и общая стоимость обслуживания сетей дома распределится между всеми квартирами в соответствии с их площадью.

Информация об этом новом платеже за газ уже распространилась в сети, но недавно было уточнено, что квитанции не будут отправляться ежемесячно. Сроки выдачи квитанций могут отличаться. В общем, правило таково: оплачивать нужно в том месяце, когда производится техническое обслуживание сети. Таким образом, плата за проделанные работы будет начисляться каждые 3 или 5 лет.

В настоящее время графики работ формируются и будут дополнительно обнародованы. Периодичность обслуживания сети зависит от срока ее эксплуатации. В частности, внутридомовые системы, эксплуатируемые до 25 лет, должны проходить техническое обслуживание раз в 5 лет. В случае срока эксплуатации более 25 лет - обслуживание будет производиться каждые 3 года.

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