«Нафтогаз» сделал важное объявление из-за масштабной аварии, произошедшей в результате вражеской атаки.

Как сообщает «Нафтогаз», сегодня утром, 23 января, оккупанты попали в газопровод среднего давления на территории Харькова.

"В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - отметили в "Нафтогазе".

Аварийно-диспетчерские бригады ГАЗСЕТИ срочно приступили к ликвидации аварии.

«Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили», – сообщили в «Нафтогазе».

Также отмечается, что доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий атаки и проведения ремонтных работ.

Ранее в "Нафтогаз" сообщили, что это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения. И первая за всю историю независимости, которую Украина проходит за счет газа собственной добычи.

Также сообщалось, что с 1 января филиалы Газсети будут доставлять газ жителям Ровенской и Закарпатской областей. Соответствующие лицензии выдала НКРЭКУ.

"Обращаем внимание, что лицензии на распределение газа АО "Ровногаз" и АО "Закарпатгаз" теряют свою силу. Личные счета и тарифы останутся неизменными, а реквизиты для оплаты будут новые", - подчеркнули в "Нафтогазе".

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