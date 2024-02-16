Так, «Нафтогаз» советует украинцам не ждать бумажных платежек за газ.

"Не ждите печатные платежки", - обратились в "Нафтогаз" к потребителям со своей официальной страницы в Facebook.

В «Нафтогазе» сообщили, что оплачивать счета можно через интернет. Так, это можно сделать через личный кабинет на сайте, а также на сайте «Нафтогаз».

Кроме того, можно воспользоваться чат-ботами в Вайбере или Телеграмме.

В свою очередь, некоторые потребители напомнили «Нафтогазу», что не у всех есть Интернет.

«Вы хоть раз выезжали в села? Нет, не под Киевом, а так в сотнях км от него. У многих нет интернета и вряд ли скоро будет. И вы хоть тысячу сервисов придумывайте, но они будут напрасными. Поэтому и ждут бумажных квитанций. И ваша прямая обязанность предоставить их вовремя, а не с задержками, тогда и оплата будет лучше»,

«Не все могут, по разным причинам, платить по интернету, верните платежную книжку и будут платить раньше»,

«К сожалению, не всем доступна эта услуга. Так, что счет за использованный газ и бумажную форму нужно направлять всем потребителям…» , - отмечают потребители бытового газа на официальной странице «Нафтогаза» в соцсети.

В «Нафтогаз» ответили, что бумажные счета продолжают направляться «Укрпочтой».

«Понимаем, что есть категория клиентов, для которых процесс диджитализации сложнее. Именно поэтому мы продолжаем присылать бумажные счета после 20 числа каждого месяца», - сообщили в «Нафтогаз».

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