Важлива інформація з’явилася щодо оплати комунальних послуг і що впливає на нарахування.

Так, українців попередили про деякі вимоги, пише Politeka.net.

«Квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці. Зазвичай – кожні 4 роки. Це вимоги законодавства про метрологію, дотримання яких безпосередньо впливає на нарахування», - йдеться у повідомленні «Київтеплоенерго».

Зазначається, що перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно у паспорті лічильника, свідоцтві про повірку (якщо лічильник вже проходив цю процедуру) або отримат консультацію в Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Комунальні послуги.

Також деяким споживачам комунальних посслуг слід чекати на сповіщення.

«Користувачі особистих кабінетів сайтів Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу завчасно отримують оповіщення про необхідність повірки лічильника», - зазначили в «Київтеплоенерго».

Наголошується, що клієнти самостійно замовляють повірку, яку можуть проводити тільки сертифіковані організації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України скасував мораторій від 24 березня 2022 року на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості.

Комунальні послуги.

Мораторій продовжує діяти лише на тих територіях, де тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.

В решті областей споживачам нараховуватимуться пеня та штрафи у разі несплати.

Так, споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

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