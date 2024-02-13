Важная информация появилась по поводу оплаты коммунальных услуг и влияющего на начисление.

Так, украинцев предупредили о некоторых требованиях, пишет Politeka.net.

«Квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подвергаются периодической поверке. Обычно – каждые 4 года. Это требования законодательства о метрологии, соблюдение которых оказывает непосредственное влияние на начисления», - говорится в сообщении «Киевтеплоэнерго».

Отмечается, что проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно в паспорте счетчика, свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру) или получить консультацию в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Коммунальные услуги.

Также некоторым потребителям коммунальных услуг следует ожидать уведомления.

«Пользователи личных кабинетов сайтов Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса получают уведомления о необходимости поверки счетчика», - отметили в «Киевтеплоэнерго».

Отмечается, что клиенты самостоятельно заказывают поверку, которую могут проводить только сертифицированные организации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины отменил мораторий от 24 марта 2022 года на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности.

Коммунальные услуги.

Мораторий продолжает действовать только на тех территориях, где продолжаются боевые действия или находящиеся под временной оккупацией.

В остальных областях потребителям будут начисляться пеня и штрафы в случае неуплаты.

Так потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от общей суммы долга.

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