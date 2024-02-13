Для того, щоб отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно заповнити заяву та подати документи.

Українці продовжують отримувати грошову допомогу від держави або різних фондів, зокрема на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг. У 2024 році було збільшено розмір цієї грошової допомоги з 3000 грн до 5000 грн.

Сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади, отримують грошову допомогу у розмірі 5 000 грн. Умови для отримання цієї грошової допомоги включають такі:

Кошти можна використовувати лише на оплату комунальних послуг.

Військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді.

Немає статусу УБД та пільг на оплату послуг ЖКГ для військовослужбовця.

Для того щоб отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг для сімей військовослужбовців, потрібно звернутися з заявою до будь-якого ЦНАПу в Івано-Франківській громаді та надати такі документи:

Оригінали та копії паспорта та ІПН військовослужбовця, який приймає безпосередню участь у бойових діях.

Довідка про участь у бойових діях та оборонних заходах після 24 лютого 2022 року.

Банківські реквізити для переказу коштів.

Копії документів подаються разом з оригіналом для перевірки. Грошова допомога виплачується через будь-який банк або через відділення Укрпошти.

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