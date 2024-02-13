Українці продовжують отримувати грошову допомогу від держави або різних фондів, зокрема на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг. У 2024 році було збільшено розмір цієї грошової допомоги з 3000 грн до 5000 грн.
Сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади, отримують грошову допомогу у розмірі 5 000 грн. Умови для отримання цієї грошової допомоги включають такі:
- Кошти можна використовувати лише на оплату комунальних послуг.
- Військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді.
- Немає статусу УБД та пільг на оплату послуг ЖКГ для військовослужбовця.
Для того щоб отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг для сімей військовослужбовців, потрібно звернутися з заявою до будь-якого ЦНАПу в Івано-Франківській громаді та надати такі документи:
- Оригінали та копії паспорта та ІПН військовослужбовця, який приймає безпосередню участь у бойових діях.
- Довідка про участь у бойових діях та оборонних заходах після 24 лютого 2022 року.
- Банківські реквізити для переказу коштів.
Копії документів подаються разом з оригіналом для перевірки. Грошова допомога виплачується через будь-який банк або через відділення Укрпошти.
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