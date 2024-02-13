Для того чтобы получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг нужно заполнить заявление и подать документы.

Украинцы продолжают получать денежную помощь от государства или разных фондов, в том числе на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает Центр предоставления административных услуг. В 2024 году был увеличен размер этой денежной помощи с 3000 грн до 5000 грн.

Семьи военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины, получают денежную помощь в размере 5 000 грн. Условия получения этой денежной помощи включают следующие:

Средства можно использовать только для оплаты коммунальных услуг.

Военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине.

Нет статуса УБД и льгот по оплате услуг ЖКХ для военнослужащего.

Для того чтобы получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг для семей военнослужащих, нужно обратиться с заявлением в любой ЦНАП в Ивано-Франковской общине и предоставить следующие документы:

Оригиналы и копии паспорта и ИНН военнослужащего, принимающего непосредственное участие в боевых действиях.

Справка об участии в боевых действиях и военных мероприятиях после 24 февраля 2022 года.

Банковские реквизиты для перевода денежных средств.

Копии документов представляются вместе с оригиналом для проверки. Денежная помощь выплачивается через банк или через отделения Укрпочты.

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