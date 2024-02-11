Громадяни України, чиї доходи не дозволяють їм оплачувати комунальні послуги повністю, мають можливість отримати житлову субсидію. Ця допомога на покриття витрат на комунальні послуги визначається залежно від кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, і обчислюється для всіх членів сім'ї.

Про це пояснили у Пенсійному фонді України.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Варто відзначити, що доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, навіть якщо їхнє зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства. Це пояснюється положенням Сімейного кодексу України, згідно з яким подружжя вважається сім'єю навіть у випадках, коли дружина та чоловік не проживають разом з поважних причин.

За винятком, якщо обидва члени подружжя перебувають у віці старше 60 років і мешкають у сільській місцевості або селищах, їхні доходи можуть бути не враховані при призначенні житлової субсидії, якщо їхнє зареєстроване чи фактичне місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

пенсія, субсидія, українці, виплати, робота, зарплата

Варто також зазначити, що домогосподарству, у складі якого є, зокрема, працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років, може бути призначена (продовжена) житлова субсидія (пункт 14 Положення).

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.