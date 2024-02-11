Громадяни України, чиї доходи не дозволяють їм оплачувати комунальні послуги повністю, мають можливість отримати житлову субсидію. Ця допомога на покриття витрат на комунальні послуги визначається залежно від кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, і обчислюється для всіх членів сім'ї.

Про це пояснили у Пенсійному фонді України.

Варто відзначити, що доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, навіть якщо їхнє зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства. Це пояснюється положенням Сімейного кодексу України, згідно з яким подружжя вважається сім'єю навіть у випадках, коли дружина та чоловік не проживають разом з поважних причин.

За винятком, якщо обидва члени подружжя перебувають у віці старше 60 років і мешкають у сільській місцевості або селищах, їхні доходи можуть бути не враховані при призначенні житлової субсидії, якщо їхнє зареєстроване чи фактичне місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

Варто також зазначити, що домогосподарству, у складі якого є, зокрема, працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років, може бути призначена (продовжена) житлова субсидія (пункт 14 Положення).

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