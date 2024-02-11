Граждане Украины, доходы которых не позволяют им оплачивать коммунальные услуги полностью, имеют возможность получить жилищную субсидию. Эта помощь покрытия расходов на коммунальные услуги определяется в зависимости от количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и исчисляется для всех членов семьи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Следует отметить, что доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии, даже если их зарегистрированное место жительства отличается от адреса домохозяйства. Это объясняется положением Семейного кодекса Украины, согласно которому супруги считаются семьей даже в случаях, когда жена и муж не проживают вместе по уважительным причинам.

За исключением, если оба супруга находятся в возрасте старше 60 лет и проживают в сельской местности или поселках, их доходы могут быть не учтены при назначении жилищной субсидии, если их зарегистрированное или фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Следует также отметить, что домохозяйству, в составе которого есть, в частности, трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет, может быть назначена (продолженная) жилищная субсидия (пункт 14 Положения).

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.