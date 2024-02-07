Субсидії призначаються тим, чий дохід не дозволяє сплатити за комунальні послуги самостійно - але бувають випадки, коли її несподівано відміняють.

Україна надає пільги для певних соціальних категорій громадян, але відмовляє в їх наданні, якщо особа не відповідає певним критеріям. Проте іноді субсидії можуть бути неправомірно скасовані. Юристка пояснила, що робити в такому випадку та куди звертатись.

Згідно з інформацією, субсидії призначаються тим, чий дохід не дозволяє оплатити комунальні послуги самостійно. При цьому враховуються заробітна плата, стипендія, грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів та інші джерела доходу.

Субсидія надається з моменту звернення до закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на опалювальний і неопалювальний період.

Якщо владний орган вирішує відхилити запит про призначення житлової субсидії, він зобов'язаний повідомити заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з моменту його ухвалення.

Це повідомлення надсилається у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення, яке підписується особисто зазначеним одержувачем та містить відомості щодо причин відмови та порядку оскарження ухваленого рішення.

Згідно з поясненнями юристки Вікторії Гусакової, у випадку неправомірного позбавлення громадянина права на субсидію, слід звернутися до адміністративного суду з позовом до Пенсійного фонду. Відповідачем у справі є владний орган, який здійснив відмову, і йому потрібно довести законність своїх дій, представивши в суд документи та матеріали, що можуть служити доказами.

Українці мають право подати позовну заяву самостійно або скористатися послугами центрів безоплатної правової допомоги. Крім того, можна систематично викласти всі аргументи у позовній заяві та надати копії необхідних документів, таких як заява, декларація про доходи, акт про склад сім'ї, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інші.

Джерело: На пенсії.

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