Субсидии назначаются тем, чей доход не разрешает оплатить коммунальные услуги самостоятельно - но бывают случаи, когда ее неожиданно скасовывают.

Украина предоставляет льготы для определенных социальных категорий граждан, но отказывает в предоставлении, если лицо не отвечает определенным критериям. Однако иногда субсидии могут быть неправомерно упразднены. Юрист объяснила, что делать в таком случае и куда обращаться.

Согласно информации, субсидии назначаются тем, чей доход не разрешает оплатить коммунальные услуги самостоятельно. При этом учитываются заработная плата, стипендия, денежные переводы из-за границы, дивиденды от ценных бумаг и другие источники дохода.

Субсидия предоставляется с момента обращения до окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на отопительный и неотапливаемый период.

Если властный орган решает отклонить запрос о назначении жилищной субсидии, то он обязан уведомить заявителя о принятом решении в течение трех календарных дней с момента его принятия.

Это уведомление направляется в бумажной форме с вручением соответствующего уведомления, которое подписывается лично указанным получателем и содержит сведения о причинах отказа и порядке обжалования принятого решения.

Согласно пояснениям юристки Виктории Гусаковой, в случае неправомерного лишения гражданина права на субсидию, следует обратиться в административный суд с иском в Пенсионный фонд. Ответчиком по делу есть орган, осуществивший отказ, и ему нужно доказать законность своих действий, представив в суд документы и материалы, которые могут служить доказательствами.

Украинцы имеют право подать исковое заявление самостоятельно или воспользоваться услугами центров бесплатной правовой помощи. Кроме того, можно систематически изложить все аргументы в исковом заявлении и предоставить копии необходимых документов, таких как заявление, право на доходы, акт о составе семьи, сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество и другие.

Источник: На пенсії.

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