Информация о третьей платежке за газ удивила потребителей, в «Нафтогаз» предоставили разъяснение, за что еще и как часто придется платить.

В «Нафтогаз» объяснили потребителям относительно третьей платежки за газ, пишет Politeka.net.

Отметим, что так называемую третью платежку за газ будут платить не все. Впрочем, некоторые украинцы уже это сделали, ведь эта сумма вошла по договору в две обязательные квитанции по газоснабжению.

В «Нафтогазе» сделали дополнительное разъяснение относительно третьей платежки.

Ведь на официальной странице газоснабжающей компании «Нефтегаз» в Facebook удивленные потребители нередко спрашивают:

«Третья платежка за газ. За что нужно платить?

«Новая третья платежка за обслуживание, что это такое?».

В «Нафтогаз» сообщили, что Минэнерго утвердило «Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома», разработанный в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Третья платежка за газ.

Этот документ, пояснили в «Нафтогаз», устанавливает требования по выполнению работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

А также распространяется на операторов газораспределительных систем и других хозяйствующих субъектов, имеющих право на выполнение соответствующих работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСХ) в многоквартирных домах.

Кроме того, документ распространяется на совладельцев многоквартирного дома или по их решению – Управителей многоквартирных домов, объединений совладельцев многоквартирных домов, других уполномоченных совладельцами многоквартирных домов лиц (далее – Коллективный заказчик); жилищно-строительный (жилой, обслуживающий) кооператив, или совладельцев многоквартирного дома (далее – Заказчик по умолчанию).

А также субъектов властных полномочий в пределах их компетенции, определенной законодательством.

"Это система планово-предупредительных работ", - добавили в "Нафтогаз".

Третья платежка за газ.

В них входят техническое обслуживание, плановое испытание газопроводов на плотность.

Цель этих изменений, подчеркивают в "Нафтогазе" - предупредить вероятность утечек газа и обеспечить исправную работу газовых сетей.

«При этом стоимость профилактических работ меньше, чем ремонтных, когда проблема уже возникла и требует устранения», - заверили в «Нафтогаз».

Также в «Нафтогаз» объяснили, что касается сумм, кому и когда придется платить.

«Расчеты на оплату будут предоставляться в том месяце, в котором будет производиться техническое обслуживание по определенному графику», - говорят в «Нафтогаз».

Третья платежка за газ.

Периодичность выполнения работ зависит от срока эксплуатации сетей. Так, внутридомовые сети, срок эксплуатации которых составляет до 25 лет, должны обслуживаться раз в 5 лет. Если срок эксплуатации свыше 25 лет – раз в 3 года.

«Платежка за ТО будет поступать раз в 3 или 5 лет. Информация о запланированном выполнении технического обслуживания за десять рабочих дней до даты выполнения будет проходить путем оповещения балансодержателей и сожителей через объявления, которые будут размещены на домах...», - пояснили в «Нафтогаз».

Что касается сумм, то они будут определены после проведения первых работ на объекте согласно методологии, утвержденной НКРЭКУ.

Последние новости Украины:

Влияет на сумму в платежках: "Нафтогаз" раскрыл условие, чтобы платить за газ меньше.

Также сообщалось об обращении "Нафтогаза" к украинцам.

Неожиданные проблемы с "Киевстар" - почему пришлось обратиться в полицию.