У Газопостачальній компанії «Нафтогаз» надали актуальну інформацію з питань, яке стосується всіх споживачів.

Так, у «Нафтогаз» пояснили, що треба знати стосовно лічильників і переоформлення особистого рахунку, а також, куди звертатись у разі проблем чи питань.

У «Нафтогаз» стверджують, що у 2023-му році фахівці Контакт-центру опрацювали 13 млн дзвінків.

«Щоб опрацьовувати ваші запити ще швидше, ми збільшили кількість операторів більш ніж втричі», - кажуть у «Нафтогаз», додаючи, що саме вони відповідають на дзвінки та звернення у соціальних мережах, працюють із запитами у чат-ботах та обробляють електронні й письмові звернення клієнтів.

Також у «Нафтогаз» повідомили, куди звертатись, якщо необхідно замінити лічильник газу:

«З приводу зміни лічильника необхідно звернутись до місцевого оператора ГРМ, через те, що саме оператора ГРМ займається обслуговування газових систем та приладів».

Крім того, у «Нафтогаз» зробили пояснення, щодо особистого рахунку. А саме, як правильно переоформити його на нового власника.

Так, якщо змінився власник домогосподарства необхідно зібрати пакет необхідних документів. А саме: ІПН (РНОКПП); документ, що підтверджує право власності на житло; заяву на приєднання. Заяву потрібно роздрукувати, заповнити та підписати.

Далі треба обрати спосіб надання документів. Або через електронну пошту, зробивши чіткі фото кожного документа, або ж, надіславши копії документів поштою.

«Зверніться до найближчого відділення банку-партнера ПУМБ. Окрім зазначених документів, візьміть із собою Ваш паспорт або ID-картку. Звертаємо Вашу увагу, що надіслані документи обробляються по черзі. Переглянути внесені зміни Ви зможете в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ», - додали у «Нафтогаз».

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