В Газоснабжающей компании «Нафтогаз» предоставили актуальную информацию по вопросам, касающимся всех потребителей.

Так, в «Нафтогаз» объяснили, что нужно знать относительно счестчиков, переоформления личного счета, а также, куда обращаться в случае проблем или вопросов.

В «Нафтогаз» утверждают, что в 2023 году специалисты Контакт-центра обработали 13 млн звонков.

«Чтобы прорабатывать ваши запросы еще быстрее, мы увеличили количество операторов более чем в три раза», - говорят в «Нафтогаз», добавляя, что именно они отвечают на звонки и обращения в социальных сетях, работают с запросами в чат-ботах и ​​обрабатывают электронные и письменные обращение клиентов.

Также в «Нафтогаз» сообщили, куда обращаться, если необходимо заменить счетчик газа:

«По поводу смены счетчика необходимо обратиться к местному оператору ГРМ, потому что именно оператора ГРМ занимается обслуживание газовых систем и приборов».

Кроме того, в «Нафтогазе» сделали объяснения, касающиеся личного счета. А именно, как правильно переоформить его на нового владельца.

Так, если изменился владелец домохозяйства необходимо собрать пакет необходимых документов. А именно: ИНН (РНОКПП); документ, подтверждающий право собственности на жилье; заявление на присоединение. Заявление следует распечатать, заполнить и подписать.

Далее следует выбрать способ предоставления документов. Либо по электронной почте, сделав четкие фото каждого документа, либо отправив копии документов по почте.

«Обратитесь в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. Кроме указанных документов, возьмите с собой Ваш паспорт или ID-карту. Обращаем ваше внимание, что присланные документы обрабатываются поочередно. Посмотреть внесенные изменения Вы сможете в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный газ», – добавили в «Нафтогаз».

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