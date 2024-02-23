Деякі мещканці будинків та квартир зможуть не сплачувати борги за комунальні послуги трохи більше ніж 8 місяців.

Внаслідок повномасштабної війни значна кількість українців назбирала борги за комунальні послуги. Однак деяким споживачам буде надано право частково не сплачувати їх. Цю ініціативу закріплено в відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів України.

Частину боргів за комунальні послуги анулюють для мешканців Херсонської області. Зазначений період становить з 2 березня по 11 листопада 2022 року, до дня звільнення від російських окупантів.

Отже, побутові споживачі, які у вказаний період не сплачували за комунальні послуги, більше не будуть зобов'язані до оплати. У той же час кошти, сплачені особами, які здійснювали оплату навіть під час окупації, будуть перенесені на наступний період як переплата. Голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко відзначив, що наразі місцеві мешканці можуть розраховувати лише на часткове списання заборгованості.

"На даний момент питання повного списання боргів на рівні законодавства залишається невирішеним. Однак з моменту деокупації оплата комунальних послуг і борги за них не скасовуються, навіть в умовах активних бойових дій, до яких на даний час відноситься Херсонська область", - зазначив він у своєму пості у Facebook.

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