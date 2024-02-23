Некоторые жители домов и квартир смогут не платить долги за коммунальные услуги чуть больше 8 месяцев.

В результате полномасштабной войны значительное количество украинцев собрали долги за коммунальные услуги. Однако некоторым потребителям будет предоставлено право частично не уплачивать их. Эта инициатива закреплена в соответствующем распоряжении Кабинета Министров Украины.

Часть долгов за коммунальные услуги аннулируют жителям Херсонской области. Указанный период составляет со 2 марта по 11 ноября 2022 года до дня освобождения от российских оккупантов.

Следовательно, бытовые потребители, которые в указанный период не оплачивали коммунальные услуги, больше не будут обязаны к оплате. В то же время, средства, уплаченные лицами, которые осуществляли оплату даже во время оккупации, будут перенесены на следующий период в качестве переплаты. Глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко отметил, что в настоящее время местные жители могут рассчитывать только на частичное списание задолженности.

"На данный момент вопрос полного списания долгов на уровне законодательства остается нерешенным. Однако с момента деоккупации оплата коммунальных услуг и долги за них не отменяются, даже в условиях активных боевых действий, к которым в настоящее время относится Херсонская область", - отметил он. пост в Facebook.

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