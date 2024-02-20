Розмір пенсій для цих осіб становить щонайменше 40% від мінімальної зарплати в Україні.

Деякі пенсіонери отримають підвищення пенсій як у березні, так і у квітні, але лише за умови відповідності певним критеріям. Зокрема пенсіонери, які вже досягли 65 років та мають повний страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків - отримають дві підвищення виплат. Це передбачено у проєкті держбюджету на 2024 рік.

Розмір пенсій для цих осіб складає принаймні 40% від мінімальної зарплати в Україні. Згідно з цим, вже у січні, коли мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень, їхні виплати також мали б підвищитися. Проте, уряд вирішив перенести це підвищення на березень.

Отже, у березні мінімальна пенсія для цих українців зросте до 2 840 гривень. Проте вже у квітні, коли мінімальна зарплата знову зросте до 8 тисяч гривень, пенсійні виплати також піднімуться до 3 200 гривень.

У березні виплати пенсій будуть індексуватися за попереднім коефіцієнтом у 13%. Проте ця індексація пенсій не стосуватиметься українців:

які отримують найбільші пенсії;

пенсіонерів, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

пенсіонери, що мають виплати менші за мінімальні.

Ті, у кого розмір пенсії нижчий за мінімальний, отримують додаткову надбавку, щоб досягти мінімальної гарантованої пенсійної виплати. Після індексації ця доплата буде скасована, оскільки зростання під час індексації компенсує її.

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