В Пенсійному фонді України дали відповідь на питання щодо встановлення надбавок до пенсії певній категорії пенсіонерів.

Пенсійний фонд України уточнив умови призначення додаткових пенсійних виплат та надбавок до пенсій за віком, інвалідності та вислуги років.

Як повідомили у ПФУ, до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугою років, які встановлюються відповідно до законів "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", передбачені додаткові виплати.

Надбавка до пенсії на непрацездатних членів сім'ї. Умови призначення

Ця надбавка до пенсії призначається пенсіонерам, які не займаються працею і мають непрацездатних членів сім'ї на утриманні. Щоб отримати цю виплату, потрібно подати заяву та пред'явити свідоцтва про народження непрацездатних членів сім'ї, інші документи, що підтверджують статус членів сім'ї, а також документи, які підтверджують необхідність утримання непрацездатних осіб.

Надбавка до пенсії на догляд. Умови призначення

Ця надбавка до пенсії призначається інвалідам І групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного догляду, а також одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, та одиноким одержувачам пенсій за віком і за вислугу років, які також потребують стороннього догляду. У заяві потрібно зазначити відсутність працездатних родичів, які згідно з законодавством мають утримувати пенсіонера.

Незалежно від типу пенсії та законодавства, за яким вона призначена, передбачені наступні підвищення:

Ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також постраждалим учасникам Революції Гідності, згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Підвищення надається за наявності відповідних документів, таких як "Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника бойових дій", "Посвідчення учасника війни", "Посвідчення члена сім'ї загиблого" або "Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності".

Підвищення для постраждалих учасників Революції Гідності може бути надане на підставі довідки, виданої відповідними установами соціального захисту населення.

Підвищення для дітей війни, відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни", автоматично призначається громадянам України, які на момент закінчення Другої світової війни (02.09.1945 року) були молодше 18 років. Це стосується осіб, які мають паспорт громадянина України та яким не призначено підвищення ветерану війни або жертві нацистських переслідувань.

Надбавка до пенсії почесним донорам, згідно з Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", надається за заявою особи, яка має посвідчення "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається особам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждали від Чорнобильської катастрофи. Для цього потрібно мати відповідне посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" або "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи".

Останні новини України:

Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.

Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.

Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.