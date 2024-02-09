Пенсіонери в Україні можуть отримувати певні додаткові виплати до своїх пенсій, якщо їх страховий стаж перевищує норму. Про це мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, ця надбавка до пенсії буде нараховуватися для чоловіків, які мають страховий стаж понад 35 років, і для жінок — понад 30 років.

Згідно з офіційним документом, сума такої надбавки до пенсії не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. Наприклад, якщо мінімальна пенсія з 1 січня зросла з 2093 до 2361 гривні, то 1% від цієї суми становить 23,61 гривні. Отже, якщо пенсіонер має стаж на 15 років більше за норму, йому нарахують додаткову виплату в розмірі 354,15 гривні.

Важливо відзначити, що таку надбавку до пенсії отримають лише ті пенсіонери, які мають пенсію за вислугу років, і тільки після їх звільнення з роботи. Крім того, розмір цієї надбавки до пенсії може змінюватися у випадку збільшення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що з початку січня українці, які прагнуть отримати вікову пенсію, повинні мати щонайменше 31 рік стажу. У випадку, якщо на момент виходу на пенсію літня людина не має достатньої кількості років стажу, вона може вийти на пенсію у віці 63 або 65 років. Проте, якщо особа не відповідає цим критеріям, у неї є можливість вийти на пенсію у віці 63 роки, але також існують певні вимоги до стажу.

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