Важно отметить, что такую ​​надбавку к пенсии получат не все украинские пенсионеры, а лишь определенные категории.

Пенсионеры в Украине могут получать определенные дополнительные выплаты к своим пенсиям, если их страховой стаж превышает норму. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, эта надбавка к пенсии будет начисляться для мужчин, имеющих страховой стаж более 35 лет, и для женщин более 30 лет.

Согласно официальному документу, сумма такой надбавки к пенсии не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту. К примеру, если минимальная пенсия с 1 января выросла с 2093 до 2361 гривны, то 1% от этой суммы составляет 23,61 гривны. Следовательно, если пенсионер имеет стаж на 15 лет больше нормы, ему начислят дополнительную выплату в размере 354,15 гривны.

Важно отметить, что такую ​​надбавку к пенсии получат только пенсионеры, которые имеют пенсию за выслугу лет, и только после их увольнения с работы. Кроме того, размер этой надбавки к пенсии может изменяться при увеличении прожиточного минимума.

Напомним, что с начала января украинцы, стремящиеся получить возрастную пенсию, должны иметь не менее 31 года стажа. В случае, если на момент ухода на пенсию пожилой человек не имеет достаточного количества лет стажа, он может выйти на пенсию в возрасте 63 или 65 лет. Однако если лицо не отвечает этим критериям, у него есть возможность выйти на пенсию в возрасте 63 года, но также существуют определенные требования к стажу.

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