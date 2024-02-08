Представники Міністерства соціальної політики опровергли інформацію про блокування карток пенсіонерів та пояснили причини можливого неприходу пенсій. Там також дали пояснення, чому пенсіонери зі статусом переселенця можуть не отримати свої пенсії.

Міністерство заявило, що не було жодних коментарів щодо блокування банківських карток українських громадян, пояснивши це відсутністю відповідних норм у законодавстві або регулюючих актах, що стосуються соціального забезпечення. Крім того, Міністерство зазначило, що не має жодних повноважень або технічних можливостей впливати на рішення банків щодо блокування банківських карток.

Хоча Міністерство соціальної політики запевнило, що воно не має впливу на блокування карток пенсіонерів, існує можливість, що деякі пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 24 лютого 2022 року, можуть не отримувати свої пенсії.

Це стосується ситуацій, коли вони не користуються коштами протягом півроку. Важливо розуміти, що пенсія все ж буде нарахована, просто не буде автоматично зарахована на рахунок пенсіонера.

Причиною цього є те, що значна частина пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зареєстрованих як ВПО до 24 лютого 2022 року, проживає на тимчасово окупованих територіях. У таких випадках держава не може швидко перевірити інформацію про доступ власника картки або його статус.

Щоб продовжувати отримувати пенсію, пенсіонеру просто потрібно зв'язатися з відповідними органами та підтвердити свою особу. Більше того, будуть повернуті кошти, які нараховувалися, але не зараховувалися на його банківський рахунок протягом цього часу.

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