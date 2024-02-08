Представители Министерства социальной политики опровергли информацию о блокировании карт пенсионеров и объяснили причины возможного неприхода пенсии. Там также дали объяснение, почему пенсионеры со статусом переселенца могут не получить свои пенсии.

Министерство заявило, что не было никаких комментариев по блокированию банковских карт украинских граждан, объяснив это отсутствием соответствующих норм в законодательстве или регулирующих актах, касающихся социального обеспечения. Кроме того, Министерство отметило, что не имеет никаких полномочий или технических возможностей влиять на решения банков по блокированию банковских карт.

Хотя Министерство социальной политики заверило, что оно не оказывает влияния на блокирование карт пенсионеров, существует возможность, что некоторые пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года, могут не получать свои пенсии.

Это касается ситуаций, когда они не пользуются средствами в течение полугода. Важно понимать, что пенсия все же будет начислена, просто не будет автоматически зачислена на счет пенсионера.

Причиной этого является то, что значительная часть пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных как ВПЛ до 24 февраля 2022 года, проживает на временно оккупированных территориях. В таких случаях государство не может быстро проверить информацию о доступе держателя карты или его статусе.

Чтобы продолжать получать пенсию, пенсионеру нужно связаться с соответствующими органами и подтвердить свое лицо. Более того, будут возвращены начисляемые средства, но не зачислялись на его банковский счет в течение этого времени.

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