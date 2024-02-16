В Пенсионном фонде Украины дали ответ на вопрос установления надбавок к пенсии определенной категории пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины уточнил условия назначения дополнительных пенсионных выплат и надбавок к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслугам лет.

Как сообщили в ПФУ, к пенсиям по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет, устанавливаемых в соответствии с законами "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", предусмотрены дополнительные выплаты.

Прибавка к пенсии на нетрудоспособных членов семьи. Условия назначения

Эта надбавка к пенсии назначается пенсионерам, не занимающимся трудом и имеющим нетрудоспособных членов семьи на иждивении. Чтобы получить эту выплату, необходимо подать заявление и предъявить свидетельства о рождении нетрудоспособных членов семьи, другие документы, подтверждающие статус членов семьи, а также документы, подтверждающие необходимость содержания нетрудоспособных лиц.

Прибавка к пенсии по уходу. Условия назначения

Эта надбавка к пенсии назначается инвалидам I группы, одиноким инвалидам II группы, нуждающимся в постоянном уходе, а также одиноким инвалидам III группы, достигшим пенсионного возраста, и одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, также нуждающимся в постороннем уходе. В заявлении следует отметить отсутствие трудоспособных родственников, которые согласно законодательству должны содержать пенсионера.

Независимо от типа пенсии и законодательства, по которому она назначена, предусмотрены следующие повышения :

Ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны, а также пострадавшим участникам Революции Достоинства согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Повышение предоставляется при наличии соответствующих документов, таких как "Удостоверение инвалида войны", "Удостоверение участника боевых действий", "Удостоверение участника войны", "Удостоверение члена семьи погибшего" или "Удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства".

Повышение для пострадавших участников Революции Достоинства может быть предоставлено на основании справки, выданной соответствующими учреждениями социальной защиты населения.

Повышение для детей войны , согласно Закону Украины "О социальной защите детей войны", автоматически назначается гражданам Украины, которые на момент окончания Второй мировой войны (02.09.1945 года) были моложе 18 лет. Это касается лиц, у которых есть паспорт гражданина Украины и которым не назначено повышение ветерана войны или жертве нацистских преследований.

Прибавка к пенсии почетным донорам , согласно Закону Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", предоставляется по заявлению лица, имеющего удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью в результате Чернобыльской катастрофы , назначается лицам, имеющим статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Для этого нужно иметь соответствующее удостоверение Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или Пострадавший от Чернобыльской катастрофы.

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