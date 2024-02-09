Зазначається, що на початок поточного року в Україні зареєстровано 10 516 537 пенсіонерів.

Станом на 1 січня поточного року в Україні понад 64 тисячі осіб отримують пенсію у розмірі 1,2 тисячі гривень. За цими даними, на початок поточного року в Україні було зареєстровано 10 516 537 пенсіонерів. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

За вказаними даними, 1 151 008 пенсіонерів (10,9%) мали пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень, з середньою пенсією в 14 786,47 гривень.

2 439 503 пенсіонерів (23,2%) отримували пенсію від 5 001 до 10 000 гривень, з середньою пенсією 6 841,75 гривень.

1 567 785 осіб (14,9%) отримували пенсію від 4 001 до 5 000 гривень, з середнім розміром 4 406,45 гривень.

2 234 970 осіб (21,3%) отримували пенсію від 3 001 до 4 000 гривень, з середнім розміром 3 546 гривень.

3 058 670 осіб (29,1%) отримували пенсію від 2 001 до 3 000 гривень, з середнім розміром 2 618,74 гривень.

64 601 особа (0,6%) отримувала пенсію до 2 тисяч гривень, з середнім розміром 1 234,09 гривень.

Зазначено, що найбільший середній розмір пенсій зафіксовано в місті Києві – 7 248,97 гривень, в Рівненській області – 6 790,27 гривень, в Донецькій – 6 622,30 гривень, та Луганській – 6 334,23 гривень.

При цьому найменші середні пенсії отримують в Тернопільській області – 4 070,43 гривень та Чернівецькій – 4 255,55 гривень.

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