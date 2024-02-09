Отмечается, что на начало текущего года в Украине зарегистрировано 10516537 пенсионеров.

По состоянию на 1 января текущего года в Украине более 64 тысяч человек получают пенсию в размере 1,2 тысяч гривен. По этим данным, на начало текущего года в Украине было зарегистрировано 10516537 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По указанным данным, 1151008 пенсионеров (10,9%) имели пенсию в размере более 10 тысяч гривен, со средней пенсией в 14 786,47 гривен.

2439503 пенсионеров (23,2%) получали пенсию от 5 001 до 10 000 гривен, со средней пенсией 6 841,75 гривен.

1567785 человек (14,9%) получали пенсию от 4 001 до 5 000 гривен, со средним размером 4 406,45 гривен.

2234970 человек (21,3%) получали пенсию от 3001 до 4000 гривен, со средним размером 3546 гривен.

3058670 человек (29,1%) получали пенсию от 2001 до 3000 гривен, со средним размером 2618,74 гривен.

64 601 человек (0,6%) получал пенсию до 2 тысяч гривен, со средним размером 1 234,09 гривен.

Отмечено, что наибольший средний размер пенсий зафиксирован в Киеве – 7 248,97 гривен, в Ровенской области – 6 790,27 гривен, в Донецкой – 6 622,30 гривен, и Луганской – 6 334,23 гривен.

При этом наименьшие средние пенсии получают в Тернопольской области - 4070,43 гривен и Черновицкой - 4255,55 гривен.

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