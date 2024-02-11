В Україні розмір пенсії залежить від стажу роботи та розміру заробітної плати. Проте, майбутня виплата також залежить від правильності подання необхідних документів.

За інформацією "Мінфіну", існують щонайменше чотири способи підвищити свою пенсію, які дозволяють вигідно перерахувати виплату.

Подати довідки про заробітну плату за 5 років підряд по 30 червня 2000 року: розмір заробітної плати для розрахунку пенсії береться за весь період страхового стажу, починаючи з 01 липня 2000 року, на основі даних, що зберігаються у системі персоніфікованого обліку, яку веде Пенсійний фонд України.

Заробітна плата за останні 60 місяців до 01 липня 2000 року може бути врахована за бажанням особи, за умови наявності документів, що підтверджують цю інформацію (особистих рахунків, платіжних відомостей тощо), які свідчать про отриману та оплачену заробітну плату на підприємствах, установах або організаціях, де працювала відповідна особа, яка звертається за пенсією. За словами юриста, збір необхідних даних доцільно в першу чергу тим особам, які у радянський період отримували значну, для того часу, заробітну плату.

Зарахування періодів роботи до стажу: часті випадки, коли Пенсійний фонд не враховує періоди роботи через неналежно заповнені записи у трудовій книжці, стаються досить часто. Оскільки кількість страхового стажу впливає на розмір пенсії, є два можливих шляхи вирішення цього питання.

По-перше, особа може подати уточнюючу довідку з підприємства, де вона працювала. По-друге, вона може звернутися до суду з вимогою зобов'язати Пенсійний фонд зарахувати відповідні періоди роботи до стажу. За словами експерта, судова практика у таких справах, на сьогоднішній день, часто виходить на користь пенсіонерів.

Найбільш вигідним (з точки зору витрат часу та грошей) є отримання уточнюючої довідки та подання її до Пенсійного фонду. Проте іноді отримати таку довідку буває неможливо з об'єктивних причин, наприклад, коли підприємство ліквідовано, але документи не передані до архіву, або ж архів знаходиться на території, яка не підконтрольна. У таких випадках єдиним варіантом може бути звернення до суду, де є достатньо великі шанси на отримання позитивного рішення.

Перехід з одного виду пенсії на інший: особа має право змінити вид пенсії, наприклад, перехід з пенсії за вислугу років за Законом України "Про пенсійне забезпечення" на пенсію за віком за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зазвичай це відбувається, коли інший вид пенсії дозволяє отримати більші виплати.

Судові спори з органами Пенсійного фонду: багатьох людей турбує точність нарахування пенсій Пенсійним фондом, і не раз ці турботи виявляються не безпідставними. У більшості випадків це пов'язано з некоректним розрахунком суми пенсійних виплат. Оскаржувати можна також неправомірні дії Пенсійного фонду, такі як відмова у перерахунку пенсії за новими довідками про грошове забезпечення (особливо для військових пенсіонерів), або невиконання процедури індексації тощо.

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