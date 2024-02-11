Существуют не менее четырех способов повысить свою пенсию, которые позволяют выгодно перечислить выплату.

В Украине размер пенсии зависит от стажа работы и заработной платы. Однако предстоящая выплата также зависит от правильности представления необходимых документов.

По информации "Минфина", существуют не менее четырех способов повысить свою пенсию, которые позволяют выгодно перечислить выплату.

Подать справки о заработной плате за 5 лет подряд по 30 июня 2000 года : размер заработной платы для расчета пенсии взимается за весь период страхового стажа, начиная с 01 июля 2000 года, на основе данных, хранящихся в системе персонифицированного учета, которую ведет Пенсионный фонд Украины.

Заработная плата за последние 60 месяцев до 01 июля 2000 года может быть учтена по желанию лица, при наличии документов, подтверждающих эту информацию (личных счетов, платежных сведений и т.п.), свидетельствующих о полученной и оплаченной заработной плате на предприятиях, учреждениях или организациях , где работало соответствующее лицо, обращающееся за пенсией. По словам юриста, сбор необходимых данных целесообразно в первую очередь тем лицам, которые в советский период получали значительную для того времени заработную плату.

Зачисление периодов работы в стаж : частые случаи, когда Пенсионный фонд не учитывает периоды работы из-за ненадлежаще заполненных записей в трудовой книжке, происходят довольно часто. Поскольку количество страхового стажа влияет на размер пенсии, есть два возможных пути решения этого вопроса.

Во-первых, лицо может предоставить уточняющую справку с предприятия, где она работала. Во-вторых, она может обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд отнести соответствующие периоды работы в стаж. По словам эксперта, судебная практика по таким делам на сегодняшний день часто выходит в пользу пенсионеров.

Наиболее выгодным (с точки зрения затрат времени и денег) является получение уточняющей справки и представление ее в Пенсионный фонд. Однако иногда получить такую ​​справку бывает невозможно по объективным причинам, например, когда предприятие ликвидировано, но документы не переданы в архив, или архив находится на территории, которая не подконтрольна. В таких случаях единственным вариантом может быть обращение в суд, где есть достаточно большие шансы на получение положительного решения.

Переход с одного вида пенсии на другой: лицо имеет право изменить вид пенсии, например, переход с пенсии за выслугу лет по Закону Украины "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обычно это происходит, когда другой вид пенсии позволяет получить большие выплаты.

Судебные споры с органами Пенсионного фонда: многих людей беспокоит точность начисления пенсий Пенсионным фондом и не раз эти заботы оказываются не безосновательными. В большинстве случаев это связано с некорректным расчетом суммы пенсионных выплат. Обжаловать можно также неправомерные действия Пенсионного фонда, такие как отказ в перерасчете пенсии по новым справкам о денежном довольствии (особенно для военных пенсионеров), или невыполнение процедуры индексации и т.п.

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