Размер пенсий для этих лиц составляет как минимум 40% от минимальной зарплаты в Украине.

Некоторые пенсионеры получат повышение пенсий как в марте, так и в апреле, но только при условии соответствия определенным критериям. В частности, пенсионеры, которые уже достигли 65 лет и имеют полный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин - получат два повышения выплат. Это предусмотрено в проекте госбюджета на 2024 год.

Размер пенсий для этих лиц составляет как минимум 40% от минимальной зарплаты в Украине. Согласно этому, уже в январе, когда минимальная зарплата выросла до 7 100 гривен, их выплаты также должны повыситься. Однако правительство решило перенести это повышение на март.

Следовательно, в марте минимальная пенсия для этих украинцев вырастет до 2840 гривен. Однако уже в апреле, когда минимальная зарплата снова вырастет до 8 тысяч гривен, пенсионные выплаты также поднимутся до 3200 гривен.

В марте выплаты пенсий будут индексироваться по предварительному коэффициенту в 13%. Однако эта индексация пенсий не касается украинцев:

получающие наибольшие пенсии;

пенсионеров, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет;

пенсионеры, имеющие выплаты меньше минимальных.

Те, у кого размер пенсии ниже минимального, получают дополнительную надбавку, чтобы достичь минимальной гарантированной пенсионной выплаты. После индексации эта доплата будет отменена, поскольку рост при индексации компенсирует ее.

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